“Çfarë të bëri të ndryshosh?” – Loredana diskuton me Jozin Jozi ditët e fundit është afruar me Loredanën dhe kjo e fundit e ka pyetur se: Çfarë të bëri të ndryshosh? Mu duk e pabesueshme që pate atë reagim në ditëlindjen time. Pse nuk reagove atë natë? Ti tallesh me mua. edhe pas gjithë atyre gjërave që më ke bërë. Unë nuk dua të bësh…