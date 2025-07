Çfarë pas kërkesës së presidentes në Kushtetuese? Ish-nënkryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, konsideron se autoriteti më i lartë kushtetues i vendit nuk do ta shqyrtojë kërkesën e presidentes Vjosa Osmani për një masë të përkohshme lidhur me afatin 30 ditor për konstituimin e Kuvendit. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, profesori Kryeziu e cilësoi të vonuar kërkesën…