Çfarë nuk duhet të bëjmë pas ndarjes?

Pas ndarjes nga partneri është e natyrshme që instinktivisht të dëshironi të shmangni, mohoni, mbuloni dhe/ose shtypni dhimbjen tuaj kur kaloni në një ndarje, por këto mekanizma përballimi nuk funksionojnë kurrë në planin afatgjatë.

Më poshtë janë gjashtë gjërat më specifike pas ndarjes se “çfarë nuk duhet të bëni”:

1) MOS E KONTAKTONI ATË.

Kjo mund të duket si e qartë, por kur themi “nuk ka kontakt”, kjo përfshin bllokimin e ish-it tuaj në të gjitha mediat sociale. Shikimi i çdo lëvizjeje të tij dhe lënia e tij të shohë tënden në IG, TikTok ose kudo tjetër, vetëm sa të jepë më shumë dhimbje, mall dhe tregime të panevojshme që do të prishin dhe zgjasin procesin tuaj të shërimit.

2) MOS E TEPRONI ME PIJE.

Shpresojmë se kjo është gjithashtu e qartë, por një kujtesë e nevojshme. Alkooli është një depresant. Mund të ndiheni mirë të mpiheni në këtë moment, por kjo vetëm do t’ju acarojë vuajtjet më vonë. Bëni një shëtitje. Trajtojeni veten me diçka të këndshme që mund ta përballoni me lehtësi, por mos i mbytni dhimbjet tuaja.

3) MOS E NDËSHKONI TRUPIN TUAJ.

A shpëtoni nga ushtrimet e tepërta? Ngrënia e tepërt? Ose shkoni në drejtimin e kundërt dhe vdisni nga uria? Sistemi juaj nervor është në një gjendje kaq të brishtë tani. Puna e tepërt e trupit ose mosdhënies së dashurisë së duhur dhe lëndëve ushqyese që i nevojiten, vetëm sa do ta përkeqësojë dhimbjen tuaj të zemrës. Mbani në mend se zorra juaj është e lidhur me trurin tuaj. Kështu që të ushqeni trupin tuaj dhe të kujdeseni shumë për të është thelbësore ndërsa lundroni dhe përpunoni emocionet e rënda që po përjetoni.

4) MOS BESONI SHUMË TE Të TJERËT.

Miqtë dhe familja juaj janë të mrekullueshëm, por ajo që ata besojnë nuk do t’ju ndihmojë ta kapërceni atë—qoftë nëse ata mendojnë se ai do të kthehet, ose se ai ishte memec të largohej, ose “Të lumtë! “Sigurisht, është mirë të mbështetesh te të dashurit e tu të sugjeroj fuqimisht por do ta bësh veten të çmendur duke i kapur mendimet dhe parashikimet e tyre.

5) MOS PRETENDONI SE JENI MIRË.

Ju nuk ia keni borxh të dashurit tuaj, kolegëve tuaj dhe sigurisht atij. Nuk je mirë dhe nuk duhet të jesh mirë. Dhurata më e madhe që mund t’i bëni vetes gjatë kësaj kohe është të pranoni se sa nuk jeni mirë si me veten ashtu edhe me ata përreth jush. Ju nuk keni pse ta bëni dhimbjen tuaj problem të dikujt tjetër, por gjithashtu nuk keni pse ta mohoni atë. Kujtojini vetes se pikëllimi, nderimi dhe të qenit butësisht me këto emocione të vështira është gjëja më e mirë që mund të bëni për veten tuaj tani. Nuk është turp të jesh zemërthyer… edhe nëse dikush përpiqet të të bëjë të ndihesh kështu. Në mënyrë të pafalshme zotëroni dhimbjen tuaj, dhe kur ta bëni, ajo do të kalojë më shpejt.

6) MOS I RILEXONI MESAZHET E TIJ TË DASHURISË NGA E KALUARA.

Kjo është torturë e vetë shkaktuar në maksimum, por e kuptoj: “ Si mund t’i kishte thënë këto gjëra të bukura për mua vetëm disa ditë para se të përfundonte lidhjen? “Kur rilexojmë mesazhe dashurie nga e kaluara, ne shpresojmë se fjalët e tij mund të jenë ende të vërteta. Mos ia bëj këtë vetes. Unë them fshini gënjeshtrat sepse dikush që do të tërheqë 180 në fjalët e tij të dashurisë, ose nuk ka zero ndjekje të premtimeve të tij, sigurisht që nuk është personi juaj.

Është e lehtë të biesh në konfuzion dhe të mbytemi kur jemi të dëshpëruar për të shëruar dhimbjen tonë të zemrës.

Në vend që të shqetësoheni për atë që duhet të bëni, duke u qartësuar me këto gjashtë “çfarë nuk duhet bërë” do të çojë drejt qartësisë, paqes dhe mbylljes që keni kërkuar.