Çfarë ndodhë me fletëvotimet pas shpalljes së rezultateve?
Po numërohen një nga një fletëvotimet.
Në këto letra, qytetarët kanë shënuar vullnetin e tyre për atë se kush do ta qeverisë vendin.
Por pak dihet se çfarë ndodh me to pas përfundimit të procesit zgjedhor.
Në të njëjtin vend ku edhe numërohen, këto materiale zgjedhore edhe asgjësohen.
“Shkatërrimi i materialit zgjedhor përbën një detyrim ligjor për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zakonisht, në ketë proces përfshihen fletëvotimet, formularët e rezultateve, listat e votuesve si dhe materiale të tjera, përfshirë ato me karakter administrativ. Këto materiale janë përdorur jo vetëm gjatë ditës së zgjedhjeve por edhe në fazat e ndryshme të procesit zgjedhor”, ka thënë Elezi për Tëvë1.
Por jo të gjitha fletëvotimet shkatërrohen.
“Materiali zgjedhor i cili është objekt i shqyrtimit apo hetimit nga institucionet e drejtësisë, nuk do të shkatërrohet, por do të ruhet deri në përfundimin e të gjitha procedurave ligjore. Gjithashtu, edhe një pjesë tjetër e materialit zgjedhor do të ruhet nga KQZ dhe kjo bëhet për qëllime të trajnimit të stafit,cili do të angazhohet ne proceset e ardhshme zgjedhore”, tregon Elezi.
E krejt kjo kompetencës për asgjësimin e këtyre materialeve, sipas profesorit universitar, Mazllum Baraliut, i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
“Pas kryerjes së të gjitha procedurave ankimore, pastaj KQZ-ja merr vendim të caktuar për zhdukjen apo asgjësimin e gjithë materialit zgjedhor dhe me komision të caktuar pra në kuadër të mbikëqyrjes Kushtetuese dhe Ligjore të KQZ-së në vend të caktuar bëhet asgjësimi në afat që i cakton KQZ-ja”, thotw Baraliu.
Së fundmi, KQZ ka asgjësuar materialin zgjedhor të zgjedhjeve lokale që u mbajtën vitin e kaluar.