Çfarë ndodh pas aktgjykimit të Kushtetueses, flet Bugaqku

Pas publikimit të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila konstatoi se Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar për shkak të moszgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb, nga Instituti Demokratik i Kosovës ka folur Vullnet Bugaqku. Ai ka vlerësuar se vendimi i Kushtetueses nuk sjell pasoja konkrete, pasi gjykata nuk ka as mekanizma sanksionues ndaj deputetëve.…

Lajme

08/10/2025 18:01

Pas publikimit të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila konstatoi se Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar për shkak të moszgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb, nga Instituti Demokratik i Kosovës ka folur Vullnet Bugaqku.

Ai ka vlerësuar se vendimi i Kushtetueses nuk sjell pasoja konkrete, pasi gjykata nuk ka as mekanizma sanksionues ndaj deputetëve.

Sipas tij, edhe pse Kushtetuesja ka urdhëruar përfundimin e seancës konstituive, pa masa ndëshkuese vendimet e saj rrezikojnë të mbeten vetëm “dekorative”.

Sipas tij, Kushtetuesja e ka bërë të qartë se Kuvendi nuk mund të konsiderohet i konstituuar pa zgjedhjen e nënkryetarit që përfaqëson komunitetin serb, i cili duhet të propozohet me shkrim nga shumica e deputetëve të këtij komuniteti – pra nga grupi parlamentar i Listës Serbe.

“Ky është aktgjykimi i tretë që ka të bëjë me konstituimin e Kuvendit, dhe Kushtetuesja po thotë qartë se nuk ka Kuvend të konstituuar pa zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Propozimi duhet të vijë nga shumica e deputetëve serbë, që janë ata të Listës Serbe me nëntë deputetë”, tha Bugaqku në Dukagjin.

Ai sqaroi se Lista Serbe e humb të drejtën e propozimit vetëm në rast se nuk propozon dhe nuk merr pjesë në seancë.

Sipas Bugaqkut, vendimi i Kushtetueses lë shumë paqartësi dhe hapësira interpretuese, duke e bërë situatën edhe më konfuze.

“Ka disa interpretime paska edhe absurde thotë se e drejta e pozimit dhe votimit i nënshtrohet tri herë njëjtë sikurse për zgjedhjene ekryetarit te Kuvendit, pra jo më shumë se tri herë. Thotë se votimi jo më shumë se tre herë por është konsumuar e gjithë kandidatura tetë apo nëntë sa kanë qenë në garë. Ani pse janë konsumuar megjithatë thotë kjo nuk është pengesë që kuvendit të konsiderohet i pa konstituar.

Nëse ke konsideruar se ka konsumum te të gjithë kandidatura që iu kanë nënshtruar, atëherë si ka mundësi të thuash që kuvendit duhet të vazhdojë të konstituohet. I bie që askush më s’ka drejtë të propozohet sepse më shumë se tri herë i janë nënshtruar procesit të votimit.  Dy kandidatë e kanë refuzuar propozimin mirëpo këtu nuk e sqaron këtë mundësi vetëm e len të hapur që duhet të vazhdojë konstituimin”, ka deklaruar Bugaqku.

“E kuptoj që mund të urdhëroj zbatimin e aktgjykimin në afate të qarta 30 ditore 12 ditore, por nëse vendos urdhër pa masë sanksionuese atëherë a po len me shpejgu në vetvete se je e pafuqishme me konstatu masa thjesht duket se ka me përfundu në një situatë u gjykata do të konstatojë se këto aktgjykime janë dekorative s’kanë masa ndëshkuese…Sepse as Kushtetuta as ligji për gjykatën as rregullorja e punës i japë të drejtë dhe kompetencë që me vendos sanksione ndaj deputetëve”, ka deklaruar tutje ai.

Lajme të fundit

Kushtetuesja tregon dy rastet kur Kuvendi do të...

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet, vendet...

Ra në radar, një person iu shkakton lëndime trupore tre policëve

Ra në radar, një person rrah tre policë të Kamenicë