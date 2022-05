Çfarë moti do të mbajë në qytetin tuaj javën e ardhshme?

Gjatë javës së ardhshme mbi vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i ngjashëm me javën që po lëmë pas.

Të martën dhe të premten parashihen vranësira të dendura të cilat vende-vende mund të sjellin riga shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 20-27 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi verilindjes dhe juglindjes me shpejtësi 1-7m/s.

Kushtet biometeorologjike dhe agrometeorologjike do të jenë relativisht të mira, por duhet shtuar kujdes që mos të jemi në kontakt direkt me rrezet e diellit, sidomos në pikun e ditës, pasi që indeksi UV parashihet të jetë në vlerat e larta, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.