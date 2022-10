Çfarë moti do të mbajë në Kosovë në pesë ditët e ardhshme?

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për motin në 5 ditët e ardhshme.

Sipas IHMK-së, në 5 ditët e ardhshme do të ketë mot të ndryshueshëm, por që temperaturat minimale nuk do të shkojnë më poshtë se 4 gradë celcius, ndërsa maksimalja e ditës do të shkojë edhe deri në 22 gradë.

Ky është njoftimi i IHMK-së:

Parashikimi i Motit për pesë ditë (10-14 tetor 2022 )

Java që na pret do të karakterizohet me mot kryesisht të ndryshueshëm.

Të hënën, parashihet mot relativisht i ngrohtë, me vranësira të dendura dhe me intervale me diell.

Të martën parashihet ulje të lehta të temperaturave maksimale. Moti do të shoqërohet kryesisht me vranësira të stadit të ulët dhe të mesëm të troposferës të cilat parashihen të sjellin edhe reshje shiu.

Të mërkurën ,mot kryesisht i vranët dhe me kushte për reshje shiu. Një mot afërsisht i ngjashëm me ditën e martë.

Të enjten, parashihet të mbajë mot i vranët dhe me pak rreze dielli. Vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu, ndërsa sa i përket vlerave të temperaturave , ato mbesin pothuaj konstante me ditët tjera.

Të premten, mot relativisht i qetë, me vranësira të ulëta dhe me intervale me diell. Në fushat termike nuk parashihet ndonjë ndryshim i theksuar me temperaturat e ditëve të fundit.

Gjatë gjithë këtyre ditëve të parashikimit ,temperaturat minimale në tërë territorin do të lëvizin ndërmjet 4-9 gradë Celsius,ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-22 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i verilindjes dhe veriperëndimit. /Lajmi.net/