“Çfarë i ka ndodhur fytyrës së Zac Efron?”, aktori i njohur bëhet ‘trending’ në Twitter

Aktori nxiti thashethemet e operacioneve plastike kur zbuloi një paraqitje të re gjoja që ka bërë që mediat sociale të kapërcejnë ‘fytyrën e tij të re’, shkruan Daily Mail.

Ish-ylli i fëmijëve 33-vjeçar Disney nxiti alarmin kur u shfaq dukshëm ndryshe ndërsa merrte pjesë në Ditën e Tokës! Muzikali përmes Facebook të enjten, transmeton lajmi.net.

Pjesa e Zac në klip erdhi në pikën 1:50 ku ai filloi ta quante organizatorin Bill Nye një “gjeni” për ngjarjen, por fansat ku mbase ishin shumë të shpërqendruar nga ndryshimi i vështrimit të tij për të dëgjuar atë që ylli i muzikës së shkollës së mesme kishte për të thënë .

Nuk ka asnjë sugjerim që Zac ka bërë ndërhyrje estetike , por fanatiku i njohur i fitnesit, i cili ka kaluar disa transformime trupore në karrierën e tij, sigurisht bëri që fansat të flisnin.

Ndërsa disa nga shakatë dhe komentet ishin me shpirt të ulët, tifozët e tjerë me të vërtetë u dukën të befasuar duke parë Zac me atë që dukej se ishte një nofull më katrore, dhe ënjtje rreth fytyrës së tij.

“Unë refuzoj të besoj se ky është Zac Efron”, shkroi një tifoz, ndërsa një tjetër tha, “Zac Efron është një takim më shumë i kirurgjisë plastike larg nga të dukurit si djali nga tiktok me nofullën katrore”.

Aktori sigurisht ka kaluar një transformim të madh trupor gjatë gjithë karrierës së tij, pasi ishte dashur për një rol kryesor në filmin Baywatch pas ditëve të tij në Disney.

Megjithatë, vitin e kaluar aktori zbuloi se ai kurrë nuk dëshiron të kthehet në fizikun e tij nga ai film i vitit 2017.

“Kjo ishte në të vërtetë një kohë me të vërtetë e rëndësishme për të bërë Baywatch sepse e kuptova që kur mbarova me atë film, nuk dua kurrë të jem përsëri në atë formë të mirë. Me të vërtetë. Ishte kaq e vështirë:, tha ai në një intervistë./Lajmi.net/