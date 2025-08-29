Çfarë ha Georgina Rodriguez gjatë ditës së stërvitjes?
Georgina Rodriguez, e njohur për trupin e tonifikuar dhe për pasionin për stërvitjen, ka ndarë së fundmi detaje nga ushqimet që konsumon gjatë ditëve të stërvitjes.
Ashtu si i fejuari i saj, Cristiano Ronaldo, edhe Georgina e konsideron aktivitetin fizik një pjesë të rëndësishme të jetës së saj. Pavarësisht programit të ngarkuar, ajo gjen kohë për të stërvitur në palestër në shtëpinë e saj, duke kombinuar lloje të ndryshme ushtrimesh.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ajo heq dorë nga ushqimi. Në dokumentarin e saj Soy Georgina, Georgina tregon dashurinë për produktet iberike dhe nuk mungojnë momentet kur shfaqet duke gatuar vetë, si në rastin e recetës së saj virale për tortilla de patatas.
Në një nga story-t e fundit në Instagram, Georgina ka ndarë një përshkrim të një dite stërvitjeje së bashku me dy foto të ushqimeve. Njëra shfaq një “pjatë të përzier” me vezë të skuqura, biftek dhe sallam, shoqëruar me një porcion orizi basmati.
Edhe pse ushqimi me mish të kuq dhe produkte të përpunuara si sallami rekomandohet të konsumohet me masë, kjo është një pjatë që mund të integrohet në një stil jete të balancuar.
Ushqimi tjetër që ndau Georgina ishte më i lehtë dhe i shëndetshëm: luleshtrydhe të freskëta të shoqëruara me djathë të butë si ricotta ose requesón, me fara chia ose poppy. Një kombinim i shijshëm për të kënaqur dëshirën për të ëmbla, por edhe i pasur me lëndë ushqyese.
Meqenëse dasma me Cristiano Ronaldon po afrohet, pritet që Georgina të fokusohet edhe më shumë në përkujdesjen për trupin e saj. Çifti, që ka nisur lidhjen në vitin 2016, njoftoi fejesën këtë muaj, duke shfaqur unazën gjigante me diamant në Instagram, me një vlerësim që shkon nga 6.5 deri në 15 milionë dollarë, në varësi të gurëve.
Hapi i ardhshëm natyrisht është ceremonia e dasmës, dhe fansat mezi presin që ajo të ndodhë më shpejt se sa vetë fejesa.