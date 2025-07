“Çfarë fyerje, çfarë poshtërimi për Kosovën” – Çitaku kritikon ashpër vizitën e Kurtit në Srebrenicë nën shoqërinë e Martin Berishajt

Sekretarja e përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj pjesëmarrjes së kryeministrit Albin Kurti në ceremoninë përkujtimore të gjenocidit në Srebrenicë, ku ai u shfaq në shoqërinë e ambasadorit Martin Berishaj.

Përmes një postimi në Facebook, Çitaku e ka quajtur këtë gjest një fyerje dhe poshtërim për Kosovën, viktimat dhe ata që luftuan për drejtësi.

“Çfarë fyerje

Çfarë poshtërimi

Për Kosovën

Për viktimat

Për gjithë ata që luftuan për drejtësi dhe të vërtetën,” ka shkruar Çitaku.

Ajo ka shtuar se përkujtimi është shndërruar në një “spektakël hipokrizie” dhe ka akuzuar Kurtin për përpjekje për të rehabilituar figurën e Berishajt, i cili është përmendur më herët në raportime për përfshirje në skandale financiare.

“Kur përkujtimi shndërrohet në spektakël hipokrizie, kur në emër të viktimave përpiqesh të pastrosh figurën e një njeriu të përfshirë në skandale të rënda, kjo nuk është as empati, as drejtësi, është abuzim. Një abuzim i skajshëm me dhimbjen. Dhe një arrogancë e frikshme ndaj kujtesës historike,” ka shkruar ajo më tej./Lajmi.net/