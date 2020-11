Aktori i njohur shqitpar, Koço Devole, ka ndërruar jetë në moshën 75-vjeçare, shkruan lajmi.net.

I prekur nga koronavirusi, Devole gjendej prej disa ditësh i shtruar në spital. Ajo çka duket se e rëndoi gjendjen e tij shëndetësore ishte edhe fakti se i ndjeri vuante nga leukemia.

Momente e fundit me të i ka rrëfyer infermieri i QSUT-së, Korab Gjana, nëpërmjet një postimi në Facebook.

“Momentet e fundit me Koço Devolen. Në mëngjes kur po shikoja me nxitim të sëmurët me radhë… Kur mbërrij te dhoma e shtrimit të Koços… hë mo Koço si je sot? Ahh mor Korab si të jem më përgjigjet. Çfarë dreq virusi paska qenë ky që po ma merr shpirtin… Njeriu që do i mungoj çdokujt! Ky virus s’të kurseu as ty”, ka shkruar ai.