Çfarë do të thotë nëse vazhdimisht shikoni ëndrra në lidhje me seksin?

Ka shumë teori në lidhje me ëndrrat që njerëzit shikojnë natën dhe sipas tyre të gjitha ëndrrat kanë një lidhje më interesante me trurin e njeriut, transmeton lajmi.net.

Sa për përmbajtjen e ëndrrave tona, kjo është pak më e komplikuar. Steve Richards, një psikolog i thellë, ka përvojë me vlerë 40-vjet në analizimin e nënndërgjegjeshëm të njerëzve.

Ai shpjegon se ëndrrat tona janë të lidhura me ato që shohim, si ndjehemi dhe si duam që këto skenarë të veprohet.

“Mendja jonë e ndërgjegjshme ka rolin ekzekutiv të përshtatjes me fjalën e jashtme, në kohë reale, por aftësia e përpunimit të informacionit është e kufizuar”, transmeton lajmi.net. Në terma më të thjeshtë, nëse keni qenë të fiksuar për të fjetur me kolegun tuaj, ka shumë të ngjarë që ju të ëndërroni për të në një mënyrë të zhveshur.

Simbolika gjithashtu luan një pjesë të madhe në atë që ndodh në ëndrrat tona, është një peizazh surreal, përmbajtja e të cilit është personale për ju. Shpesh janë detajet që harrojmë me shpejtësi kur zgjohemi, dhe shpesh janë ato që mund të analizohen për të zbuluar mendimet tona më të thella.

Por le të merremi me specifikat, me disa skenarë. Ju ëndërroni të bëni seks me dikë të gjinisë së kundërt, por e konsideroni veten të drejtë.

Ju ëndërroni të jeni në shtrat me ish-in tuaj, të cilin e urreni, transmeton lajmi.net. Ose mbase ëndërroni të keni një orgji të plotë në kopshtin e prindërve tuaj me njerëz të veshur me kostume qensh.

Ëndrrat janë një temë mjaft e debatuar dhe nuk ka përgjigje të qartë për çdo detaj në to, por ato mund të pasqyrojnë jetën tonë seksuale ekzistuese dhe të na japin ide për dëshirat për të eksploruar.

Për më tepër, disa studime sugjerojnë se ajo që ne shikojmë ose lexojmë përpara shtratit mund të ndikojë në ëndrrat tona.

Prandaj, mos u çuditni nëse keni një seancë seksi në gjumë nëse keni kaluar tërë ditën duke lexuar libra erotikë ose duke shikuar pornografi. Hulumtime të tjera zbulojnë se shëndeti ynë i përgjithshëm është një faktor në atë që edhe ëndërrojmë. /Lajmi.net/