Çfarë do të ndodh sonte në gjysmëfinalen e Big Brother? Shpallja e finalisteve, suprizë nga jashtë Gjashtë banorë që luftojnë për dy vendet e fundit të finales. Kush do të shkojë në finalen e madhe të 19 prillit mes Gjestit, Gertës, Eglit, Danjës, Loredanës dhe Jozit? Me shumë surpriza dhe performancë ekskluzive, një gymsëfinale për të mos u humbur!