Çfarë bisedoi Abdixhiku me Shaip Kamberin? Lumir Abdixhiku, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) është takuar me deputetin shqiptar të Kuvendit të Serbisë, Shaip Kamberi dhe me ish-kryetaren e Luginës së Preshevës, Ardita Sinani. Abdixhiku ka shkruar në Facebook, të mërkurën se kanë biseduar me Kamberin për pozitën e shqiptarëve në Luginën e Preshevës. “Me Shaipin, nënkryetaren Ardita Sinani, si…