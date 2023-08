Çfarë arritje, Laura Fazliu e para në renditjen olimpike Me medaljen e artë në Mastersin e Budapestit, xhudistja, Laura Fazliu (-63 kg), ka kaluar për herë të parë në vendin e parë të renditjes olimpike Paris 2024. Distria Krasniqi ndodhet e treta në -52 kg, me dallim të vogël me vendin e parë. Ndërsa, Nora Gjakova e shtata në -57 kg. Me vendin e…