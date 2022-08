Çështja “Sanches” – priten takime të reja në mes të Milanit dhe Lille Renato Sanches, me shumë gjasë, do të largohet nga Lille këtë sezon. Mesfushori është duke kërkuar një skuadër të re, në mënyrë që të vijojë të luajë në nivele të larta. Në mbrëmje do të ketë një takim të ri mes të palëve për portugezin, transmeton lajmi.net. Agjenti i kërkon Milanit një pagë më të…