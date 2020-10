Çështja Juve-Napoli sjell përsëri play-off: dy hipoteza të studiuara nga Liga Italiane

Kaosi Juventus-Napoli e detyroi Serinë A të studionte alternativa dhe boshllëqe për ta mbyllur sezonin në çfarëdo mënyre nëse situata përkeqësohet. Kalendari është tashmë shumë i bllokuar dhe nuk ka ndonjë diferencë të madhe për të kompensuar çdo ndeshje të shtyrë (natyrisht nëse numri do të rritet), përcjell lajmi.net.

Dhe një nga zgjidhjet është pikërisht vendosja e playoff-it, edhe nëse nuk zhvillohen 380 ndeshje të planifikuara për kampionatin e rregullt. Për ta bërë këtë, Liga mendon për dy hipoteza:

– Një sezon i ndarë në dy faza, i mundur me përfundimin e raundit të parë. Këtu do të kishte një fazë të parë në të cilën secila skuadër përballet me një numër të kufizuar të kundërshtarëve në renditje, për të ashtuquajturën “faza e orës”. Në fund të kësaj, duke shtuar renditjen e raundit të parë, do të kishim renditjen përfundimtare. Pas kësaj faze, do të kishte play-off me ndeshje për Scudetto, Ligën e Evropës, mesin e tabelës dhe mbijetesën.

– Hipoteza e dytë ka të bëjë me një raund të tetë më të mirave. Një lloj kopjimi i asaj që pamë në Ligën e Kampionëve dhe Ligës së Evropës: ndeshje brenda dhe jashtë, një avantazh për ata që janë të vendosur më mirë në renditje. /Lajmi.net/