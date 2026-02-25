Çështja e presidentit, Deda: Opozita le të tregojnë se çfarë profili është i pranueshëm për ta
Analisti politik Ilir Deda, pati kritika për opozitën lidhur me çështjen e presidentit. Deda tha se opozitarët duhet të tregojnë se cili profil i presidentit është i pranueshëm për ata. “Le të folin publikisht, se ai president ka me qenë i gjithë neve. Neve nuk na intereson raporti mes partive, neve na intereson Vetëvendosja, PDK-ja…
Lajme
Analisti politik Ilir Deda, pati kritika për opozitën lidhur me çështjen e presidentit.
Deda tha se opozitarët duhet të tregojnë se cili profil i presidentit është i pranueshëm për ata.
“Le të folin publikisht, se ai president ka me qenë i gjithë neve. Neve nuk na intereson raporti mes partive, neve na intereson Vetëvendosja, PDK-ja dhe LDK-ja çfarë profili po kërkojnë, nëse nuk po pajtohen se Vjosa Osmani duhet me pasë mandatin e dytë”, deklaroi Deda në Klan Kosova.