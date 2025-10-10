Çështja e nënkryetarit nga komuniteti serb, Haziri: Do të jemi unik në qëndrimet tona politike

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka thënë se LDK-së ende nuk ka një qëndrim nëse do të votojë për zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Ai ka bërë me dije se LDK-ja do të konsultohet para mbledhjes dhe do të veprojë në frymën e Kushtetutës. Sipas tij, LDK-ja do të jetë unike për këtë çështje.…

10/10/2025 09:27

Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, ka thënë se LDK-së ende nuk ka një qëndrim nëse do të votojë për zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb.

Ai ka bërë me dije se LDK-ja do të konsultohet para mbledhjes dhe do të veprojë në frymën e Kushtetutës.

Sipas tij, LDK-ja do të jetë unike për këtë çështje.

“Kryetari i LDK-së ka kërkuar nga të gjithë deputetët që nesër të paraqesin qëndrimin e tyre si gjithmonë, para Grupit Parlamentar, dhe të jemi unik në qëndrimet tona politike”, ka thënë Haziri për IndeksOnline.

