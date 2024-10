Çështja e Kosovës dhe politika e jashtme, faktorë për votën e shqiptaro-amerikanëve në Michigan

Ndërsa kanë mbetur më pak se tre javë nga dita e zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara, anketat e fundit tregojnë se gara mes dy kandidatëve, demokrates Kamala Harris dhe republikanit Donald Trump është tepër e ngushtë. Rol vendimtar në këto zgjedhje pritet të luajnë shtatë shtete të pavendosura, mes tyre Miçigani, ku jeton komuniteti i dytë më i madh i shqiptaro-amerikanëve në SHBA, pas New York-ut.

Ekipet elektorale të ish-Presidentit Trump dhe Nënpresidentes Harris po përpiqen të sigurojnë votën e shqiptaro-amerikanëve.

Imam Shuajb Gërguri i Qendrës Islame Shqiptare në Michigan dëgjon shpesh shqetësimet e besimtarëve të kësaj qendre dhe thotë sa ata kanë prirje të ndryshme politike, por në një pikë janë në emërues të përbashkët

“Gjëja tjetër që është e rëndësishme për shqiptarët, përveç ekonomisë që mund ta ketë vendin e parë, është edhe qëndrimi partiak në lidhje me çështjen e Kosovës. Pra qëndrimi, apo deklarimi haptas se si do të jenë, apo çfarë do të bëjnë për Kosovën, mund të jetë përcaktues se çfarë krahu do të marrin shqiptarët dhe nga do të votojnë në këto zgjedhje”, thotë ai për Zërin e Amerikës.

Imam Gërguri thotë se duke pasur parasysh rolin e ish-Presidentit demokrat Bill Clinton për ndërhyrjen e NATO-s në ndaljen e spastrimit etnik në Kosovë dhe veprimet e demokratëve të tjerë më pas, ka një lidhje mes komunitetit dhe demokratëve në Shtetet e Bashkuara.

Politika e Uashingtonit ndaj Ballkanit Perëndimor ka qenë në përgjithësi dy partiake. Kosova u njoh nga Shtetet e Bashkuara gjatë administratës së ish-Presidentit republikan George W. Bush dhe politikanë me peshë që kanë mbështetur Kosovën përfshijnë si demokratë edhe republikanë.

Valentin Lumaj, një aktivist shqiptaro-amerikan, i angazhuar me fushatën e ish-Presidentit Donald Trump, bie dakord se realiteti në Kosovë do të jetë një nga faktorët që do të përcaktojë vullnetin e shqiptaro-amerikanëve.

“Disa votojnë si amerikanë, por disa e kanë lidhur shumë qasjen shqiptare me vendin e tyre si patriotë që janë dhe dëshirojnë të votojnë për një person që premton më shumë për liritë dhe pavarësinë dhe njohjen e Kosovës më gjerë dhe garanton kufijtë e saj”, thotë ai për Zërin e Amerikës.

Por imami thotë se administrata e Trump dukej se anonte nga Serbia kur bëhet fjalë për dialogun për marrëveshje mes dy vendeve.

Gjatë administratës aktuale të Presidentit Joe Biden, procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka shënuar përparim dhe marrëdhëniet e Prishtinës me Uashingtonin janë në pikën më të ulët që kur Kosova shpalli pavarësinë, për shkak të atyre që zyrtarët amerikanë i kanë karakterizuar si veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kryeministrit Albin Kurti.

Aktivistja shqiptaro-amerikane Afërdita Rakipi, një demokrate, thotë se ndaj Ballkanit, Shtetet e Bashkuara kanë ndjekur një politikë dypalëshe.

“Nuk ka qenë as e republikanëve, as e demokratëve, sepse kemi pasur lëvizje, edhe mbështetje nga të dyja anët. Pavarësisht se kush shkon në Shtëpinë e Bardhë, Kongresi ka edhe demokratë edhe republikanë. Kështu që çështja shqiptare, ka qenë kurdoherë bilaterale”, thotë ajo.

Gërguri thotë se Shtetet e Bashkuara janë të përqendruara tek konfliktet e tjera madhore në botë si lufta në Ukrainë dhe konflikti në Lindjen e Mesme, gjë që mund të lërë në hije çështjen e Kosovës.

“Problemi si e shohim ne është që sot jetojmë në një kohë kur ka vatra të nxehta dhe shumë më të rëndësishme se sa Kosova në botë. Amerika është e zënë me punë të tjera kështuqë ne mund të jemi viktimë”.

Demokratja Harris dhe republikani Trump kanë qëndrime të ndryshme lidhur me Ukrainën.

Nënpresidentja Harris ka premtuar se do ta vazhdojë mbështetjen e Kievit përballë agresionit të Rusisë

Ish-Presidenti Trump ka akuzuar administratën e Presidentit Joe Biden se ka zgjatur luftën dhe thotë se po të ishte ai president do t’i jepte fund asaj “brenda 24 orësh” duke përmendur “marrëdhëniet e mira” me Presidentin rus Vladimir Putin, por pa dhënë detaje për një plan në këtë drejtim.

Disa votues shqiptaro-amerikanë, si Esmeralda Demiraj e vlerësojnë këtë qëndrim.

“Mua më pëlqen shumë ajo që tha Presidenti Trump, për 24 orë bëj një telefonatë dhe mbyll luftën. Dhe unë dua ta besoj shumë dhe ta shpresoj që të ndodhë ajo”, thotë ajo.

E pyetur nëse e shqetëson fakti që Trump ka shprehur admirim për figura si Vladimir Putin dhe Viktor Orban, ajo thotë se e sheh qëndrimin e tij si “diplomatik”.

Por demokratja Rakipi, thotë se e shqetësojnë shumë qëndrime të tilla që ajo thotë se nuk janë të përshtatshme për një udhëheqës ose kandidat.

“Çfarë të mire mund të kemi ne, si amerikanë, si shqiptaro-amerikanë kur ky (Trump) i ka këta shokë, kur çdo udhëheqës tjetër qoftë republikan, edhe demokrat, ka patur kujdes në marrëdhëniet ndërkombëtare, në këto çështje?”, thotë ajo.

Lufta në Lindjen e Mesme është një faktor tjetër në votimet e këtij viti. Imami Gërguri thotë se ajo që po ndodh në Gazë do të ndikojë tek një pjesë e anëtarëve të qendrës Islame që ai drejton.

Në një shtet si Miçigani ku gara këtë vit është e ngushtë dhe çdo votë ka rëndësi, zgjedhja e shqiptaro-amerikanëve, një komunitet prej dhjetëra-mijëra vetash, pritet të jetë e rëndësishme për të përcaktuar fituesin. /VoA/