​Certifikohen ushtarakët e FSK-së që u trajnuan në Taktikat me Njësi të Vogla Komanda e Forcave Tokësore në kuadër të planit të trajnimeve dhe ngritjes së kapaciteteve luftarake ka realizuar me sukses Trajnimin Taktika me Njësi te Vogla. Sipas FSK-së trajnimi Taktika me Njësi të Vogla është një ndër trajnimet më specifike dhe të veçanta që realizon Komanda e Forcave Tokësore, i adaptuar nga programi trajnues Pri-Rengjers i…