Çerkini: A iu ka ardh gjynah në parlament mos me e çu dorën për një pagë minimale

Kryetari i Qendrës Burimore për Personat e Pagjetur, Bajram Çerkini, ka folur para protestuesve në protestën për veteranët.

Siç u shpreh ai, është marre që të mos ngritet dora në parlament për pagën minimale.

Tutje, ai është shprehur që të gjithë duhet ta dinë se çka është liria, sepse siç u shpreh ai, nuk ka shtëpi që nuk ka dhënë gjak për këtë liri.

“A ju vjen marre, a iu ka ardh gjynah në parlament mos me e çu dorën për një pagë mesatare të Republikës së Kosovës njeriu që ka dalë ta japë jetën për liri. Nuk ka askund në botë më marre. Unë nga shpirti po them lus të gjithë ta dini se çka është liria dhe çka kemi dhënë, s’ka shtëpi që s’ka dhënë gjak për këtë liri, mosni more vllazën”, u shpreh tutje ai.