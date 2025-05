Ceremonia e pritjes në KFOR: Sllovakia kontribuon me trupa për sigurinë në Kosovë Në selinë e misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, në Kampin “Film City” në Prishtinë, u mbajt sot ceremonia e ngritjes së flamurit për të mirëpritur Republikën e Sllovakisë si vendi më i ri kontribues me trupa në këtë mision. Me këtë zhvillim, numri i përgjithshëm i trupave në KFOR ka arritur në mbi 4700…