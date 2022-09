Celina për ndeshjen ndaj Irlandës: Do të japim maksimumin tonë Anësori i Kombëtares së Kosovës, Bersant Celina ka folur përpara ndeshjes ndaj Irlandës së Veriut. Kosova do të përballet me Irlandën e Veriut, në kuadër të Ligës së Kombeve. Përpara takimit ka folur edhe mesfushori kosovar, Bersat Celina, i cili u shpreh i lumtur që do luajnë në Britaninë e Madhe dhe se do japin…