Çeku: Qeverinë Kurti 3 do ta kemi brenda afatit
Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku shprehet i bindur që Lëvizja Vetëvendosje si forca e parë politike që doli në zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit, do ta formojnë Qeverinë Kurti 3. Çeku, thotë se aktualisht po presin vendimin përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka vendosur masën e përkohshme deri…
Çeku, thotë se aktualisht po presin vendimin përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka vendosur masën e përkohshme deri më 30 shtator, përmes së cilës ua ndalon deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të ndërmarrin veprime ose të procedojnë për formimin e qeverisë së re.
“Ne po presim vendimin përfundimtar më 30 shtator, kështu është paralajmëruar nga Gjykata Kushtetuese duhet të bëhet konstituimi apo të konstatohet konstituimi nga Gjykata Kushtetuese, pastaj ne e kemi 15 ditëshin tonë dhe unë jam shumë i sigurt që momentin që konstituohet Kuvendi brenda atij afati do ta kemi qeverinë Kurti3”, u shpreh ai.
Sa i takon vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pezullim të dialogut strategjik me Kosovën, ministri në detyrë i Kulturës, Hajrullah Çeku tha se Serbia ka qenë shkaku kryesor që ekzekutivi kosovar ka pas dallime me partnerët ndërkombëtarë.
“Sa herë që kemi pas dallime në mendime, në qasje me partnerët tanë ndërkombëtarë kjo është lidhur me një temë vetëm me Serbinë dhe me asgjë tjetër. Dhe me kërkesat specifike të një regjimi atje që dita ditës po bëhet edhe më autokratik dhe diktatorial në raport me qytetarët e vetë“, u shpreh Çeku.
Gjykata Kushtetuese më 5 shtator ka vendosur masë të përkohshme deri më 30 shtator, përmes së cilës ua ndalon deputetëve të zgjedhur të Kuvendit të ndërmarrin veprime ose të procedojnë për formimin e qeverisë së re, pas ankesës së Listës Serbe, lidhur me votimin për nënkryetarin serb në Kuvendin e Kosovës.
Kushtetuesja vendosi masë të përkohshme mbi bazën e ankesës së Listës Serbe, e cila erdhi pasi kryeparlamentari, Dimal Basha, i hodhi në votim ndaras kandidatët për nënkryetarë të Kuvendit nga komuniteti pakicë joserb dhe serb.
Përfaqësuesja nga komunitetet joserbe, Emilija Rexhepi, u zgjodh nënkryetare e Kuvendit, ndërkaq dhjetë deputetët e komunitetit serb nuk arritën të sigurojnë 61 votat e nevojshme për të marrë këtë post, përfshirë edhe deputetin Nenad Rashiq.
Kosova nuk ka themeluar institucionet e reja edhe tetë muaj pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit.
Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës u mbyll më 30 gusht nga kryeparlamentari Dimal Basha, ani pse deputetët nuk arritën të zgjedhin nënkryetarin nga komuniteti serb, krahas zgjedhjes së kryetarit dhe katër nënkryetarëve të tjerë të legjislativit.
Basha në arsyetimin e tij, ka thënë se ka ndërmarrë këtë veprim për të mos u bllokuar shteti dhe për të vijuar punën Kuvendi, rrjedhimisht edhe për të formuar qeverinë pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit./kp