Çeku në stilin Ghetto Geasyt, i lyp “fer” Përparim Ramës: Caktoje studion dhe datën!
Kandidati i VV-së për Prishtinë, Hajrulla Çeku duket se po inspirohet nga reperi, Ghetto Geasy.
Në një video të fundit, Çeku i ka kërkuar debat kryetarit akutal të Prishtinës dhe kandidati të LDK-së, Përparim Rama, shkruan lajmi.net.
“Gjithmonë i gatshëm për debat. Kryetar në ikje Rama, caktoje studion dhe datën.”, shkruan në mbishkrimin e videos Çeku.
Në videon e tij, Çeku thotë se Rama e ka refuzuar tashmë një përballje publike./lajmi.net/