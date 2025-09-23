Çeku në stilin Ghetto Geasyt, i lyp “fer” Përparim Ramës: Caktoje studion dhe datën!

23/09/2025 17:24

Kandidati i VV-së për Prishtinë, Hajrulla Çeku duket se po inspirohet nga reperi, Ghetto Geasy.

Në një video të fundit, Çeku i ka kërkuar debat kryetarit akutal të Prishtinës dhe kandidati të LDK-së, Përparim Rama, shkruan lajmi.net.

“Gjithmonë i gatshëm për debat. Kryetar në ikje Rama, caktoje studion dhe datën.”, shkruan në mbishkrimin e videos Çeku.

Në videon e tij, Çeku thotë se Rama e ka refuzuar tashmë një përballje publike./lajmi.net/

