Çekia – Shqipëria: Forma e dy kombëtareve në pesë ndeshjet e fundit dhe rezultati i ndeshjes direkte Kombëtarja shqiptare e futbollit e vazhdon sot kampanjën kualifikuese të Kampionatit Evropian. Kuqezinjtë do të përballen sonte me Çekinë në udhëtim me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net. Ndeshja ndërmjet Çekisë dhe Shqipërisë do të transmetohet drejtpërdrejt në Digitalb dhe TV Klan. Dy reprezentacionet vijnë në këtë takim nga dy fitore në dy takimet e…