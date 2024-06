Çekia: Anëtarësimi i shteteve të Ballkanit në BE sjell më shumë siguri Pjesëmarrësit e Forumit Evropian me Grupin Miqtë e Ballkanit Perëndimor në Austri, 21 qershor, 2024. Zgjerimi i Bashkimit Evropian për të përfshirë vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jetë prioritet për përfaqësuesit e bllokut të cilët do të vijnë nëpër pozita nga negociatat pas zgjedhjeve të fundit të Parlamentit Evropian. Kështu u pajtuan ministrat e…