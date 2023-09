Çeki – Shqipëri, publikohen kuotat e basteve sportive

Kombëtarja shqiptare e futbollit e vazhdon sot kampanjën kualifikuese të Kampionatit Evropian.

Kuqezinjtë do të përballen sonte me Çekinë në udhëtim me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net.

Kombëtarja e Shqipërisë nuk konsiderohet favorite për të triumfuar, sipas kuotave të publikuara nga kompania e madhe e basteve sportive “bet365.com”.

Fitorja e Çekisë llogaritet me kuotën 1.50, barazimi 3.80 ndërkohë për triumfin e Shqipërisë kuota llogaritet 7.00.

Aktualisht Republika Ceke është e para në grupin E me shtatë pikë, një më shumë se Shqipëria.Tri ditë më vonë Shqipëria në Air Albania do ta presë Poloninë ku do të kërkojë fitore.

Dy vendet e para të secilit grup, kualifikohen direkt në Kampionatin Evropian ‘’Euro 2024’’./Lajmi.net/