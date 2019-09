Çekët: Kosovarët e mbushin pa problem edhe stadiumin me 200 mijë ulëse

Një shkrim për Kosovën ka përgatitur sport.cz, në prag të ndeshjes që të shtunën nga ora 15:00 luhet në ‘Fadil Vokrri’.

““Të vazhdojmë ëndrrën ‘Dardanë”. Kur futbollistët e Kosovës po hynin në fushë para ndeshjes me Bullgarinë, stadiumi i Prishtinës u mbulua nga një koreografi gjigante që mbante këtë mesazh. Kosova, një shtet i shkatërruar nga luftërat në Ballkan, ëndërron pjesëmarrjen në Euro 2020”, nis shkrimi i kësaj medie, përcjell lajmi.net.

“Në grupin A, kanë vetëm një pikë më pak se skuadra e trajnerit Silhavelo. Sidoqoftë, nëse ata mposhtin Maqedoninë dhe më pas Gjeorgjinë ose Bjellorusinë në Play Off në Ligën e Kombeve në mars, do të kualifikohen në Kampionatin Evropian, pavarësisht situatës në grup”.

Tutje kjo media cek deklaratën e Christian Eriksen, pas miqësores Kosovë – Danimarkë, që përfundoi 2:2.

“Unë do i them Anglisë se mposhtja e Kosovës nuk do të jetë e lehtë për ta”, kishte deklaruar ylli danez.

“Anglezët vijnë në Kosovë gjatë vjeshtës, një festë e jashtëzakonshme për Kosovën. Nëse stadiumi i tyre do të kishte kapacitet prej 200 mijë ulëseve, tifozët do ta mbushnin lehtësisht”, vazhdon shkrimi i tyre, i cili mbyllet me historinë e anëtarësimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA./Lajmi.net/