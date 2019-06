Çeferin përgëzon Ademin dhe Sejdinin për punën dhe sukseset e arritura

Në prag të finales së sotme të Ligës së Kampionëve në Madrid, presidenti i UEFA-s, Aleksander Çeferin ka zhvilluar një takim me presidentin e FFK-së, Agim Ademi dhe presidentin e FFM-së, Muhamed Sejdini. Me këtë rast, i pari i UEFA-s ia kumtoi vendimin dhe e uroi presidentin Ademi për zgjedhjen në Komitetin Hattrick, organ tejet i rëndësishëm i UEFA-s, i cili merret me politikat strategjike dhe miraton të gjitha projektet e federatave për investime kapitale, edukime, futboll të moshave e avancime.