Ceferin konfirmon: Do të ketë sanksione për lojtarët që marrin pjesë në Superligë

Presidenti i UEFA-së, Alexander Ceferin, ka dhënë një mesazh të qartë për të gjithë lojtarët që paraqiten në Superligën Evropiane, transmeton lajmi.net.

Ceferin konfirmoi fuqishëm mesazhin e tij për të gjithë lojtarët e kësaj lige që do të ketë pasoja për ta.

“Ne jemi të bashkuar në kundër këtij projekti pamend, lojtarët që do të luajnë në këtë ligë do të përjashtohen nga Kupa e botës dhe nga Kampionati Evropian”, tha Ceferin./Lajmi.net/

“We are all united against this nonsense of a project … The players that will play in the closed league will be banned from playing in the World Cup and Euros.” pic.twitter.com/soi7Zl7BC9

— B/R Football (@brfootball) April 19, 2021