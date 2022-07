Ceballos do të qëndrojë në ‘Santiago Bernabeu’ Dani Ceballos do të qëndrojë në ‘Santiago Bernabeu’. Gjatë kësaj merkato u tha se Ceballos do të largohet nga Real Madridi. Por, një gjë të tillë e ka mohuar ‘AS’, pasi duket se ai do të qëndrojë, transmeton lajmi.net. Sipas të përditshmës spanjolle, mesfushori është takuar personalisht me Carlo Ancelottin për të biseduar në lidhje…