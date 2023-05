Çdo herë e më “vështirë” për Kurtin, edhe Surroi kërkon bashkërendim me ShBA-në

Një nga mbështetësit më të mëdhenj të Kurtit e i përfoluri për angazhim si Sekretar të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), Veton Surroi, ka thënë se situata aktuale është e paprecedentë.

“Po, është një situatë e paprecedentë edhe është vështirë të krahasohet me një periudhë tjetër. Kemi të bëjmë me një fakt, pra kemi të bëjmë me shprehjen e pakënaqësisë së ShBA-së me veprimet në një segment të veçantë të sigurisë”, tha fillimisht ai.

Tutje, Surroi në Rubikon shtoi se kjo është një përgjegjësi e veçantë, andaj është detyrë e përbashkët e dakordimit rreth masave të sigurisë. Si e tillë, këshilla nga ShBA-ja, duhet të pranohet.

“E vetmja formë në të cilën do trajtuar është duke u dakorduar sepse kemi të bëjmë me një përgjegjësi të veçantë që kanë ShBA-të dhe KFOR-i për ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit të vendit.

Prandaj është një detyrë e përbashkët e dakordimit rreth masave të sigurisë”.