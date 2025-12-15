“Çdo ditë statuse kundër gazetarëve”, Konjufca pyetet për raportin e LVV-së me mediat

15/12/2025 21:55

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka qenë i ftuar në emisionin “Pressing” në televizionin T7, ku ka folur për raportin e LVV-së me mediat.

Gjatë intervistës, autori i emisionit Leonard Kërquki e pyeti Konjufcën lidhur me kritikat e vazhdueshme të eksponentëve të pushtetit ndaj gazetarëve dhe nëse tash Lëvizja Vetëvendosje po i përdor mediat për interesat e saj.

Në përgjigjen e tij, Konjufca tha se LVV ka vërejtur një pabalancë në mënyrën se si janë strukturuar emisionet politike në shumicën e mediave.

“Ajo që e kemi vërejtur është që në shumicën prej mediave, mënyra si janë strukturuar emisionet kanë qenë të pabalancuara. Si është gjykuar Lëvizja Vetëvendosje në raport me faktet që janë ofruar, mendoj që më shumë janë shitur si perceptime e jo si argumente dhe fakte”, ka deklaruar Konjufca. /Lajmi.net/

