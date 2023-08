“Çdo ditë nga një kritikë”, Hoti u kapet sërish bashkëpunëtorëve të dikurshëm: Të paaftë

Deputeti i LDK-së Avdullah Hoti ka thënë se për shkak të neglizhencës dhe paaftësisë, buxhetit do t’i kushtojnë miliona euro më shtrenjtë për libra.

“Miliona euro më shumë nga buxheti për libra për shkak të neglizhencës e paaftësisë. Shtëpitë botuese do të marrin nga libraritë, apo shitësit me pakicë, shumën e njëjtë të buxhetit sikurse që ofertuan në tenderin e qeverisë, ndoshta edhe më shumë. Por, librat do t’i kushtojnë buxhetit të shtetit miliona euro më shtrenjtë pasi tani duhet paguar edhe marzhën e shitësve me pakicë të librave”, ka shkruar Hoti në facebook.

