CBS: Operacionin për kapjen e Maduros e ka kryer Delta Force
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka treguar se kanë arritur ta kapin presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro, bashkë me gruan e tij. Të dy, sic ka bërë të ditur Trump, janë larguar me avion nga vendi.
Derisa mediumi amerikan CBS ka dhënë detaje të operacionit përmes të cilit është kapur Maduro. Sipas mediumit amerikan, ky operacion është realizuar nga forcat speciale të ushtrisë amerikane “Delta Force”
“Trupa nga Delta Force e Ushtrisë Amerikane, një njësi elitare e forcave speciale, kryen operacionin për të kapur Maduron” raporton ky medium.