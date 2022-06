Çavusoglu kërkon më shumë investime kosovare në Turqi, flet për një investim në fushën e energjisë në Kosovë

Në këtë konferencë për media, Cavusoglu ka bërë të ditur se është ndarë i kënaqur me bisedat që ka zhvilluar deri më tani në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Ai gjithashtu ka njoftuar se në Mamushë do t’i vizitojë komunitetin turk dhe gjithashtu ka folur për zhvillimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve bilaterale midis dy vendeve. Gjithashtu zhvillimet në botë dhe ndikimi i tyre në vendet respektive ishte çështje që u diskutua mes tyre, ndërsa Cavusoglu tha se e mbështesin Kosovën në integrimin ndërkombëtar.

“E dashura Donika, dua të ju falënderoj për ftesën dhe ndihem i kënaqur që jam në Prishtinë dhe më herët iu pata premtuar se do ta vizitoj Kosovën si përgjigje e vizitës suaj dhe këtë e realizova. Isha në një vizitë ballkanike ku i përfshiva 5 vende dhe sot jam në ditën e fundit. Gjatë takimit ne biseduam për gjëra për të cilat mbetëm të kënaqur edhe mbrëmë në darkë patëm mundësi edhe me kolegët tjerë ministra të bisedojmë dhe jemi të gatshëm t’i zgjerojmë në të gjitha anët lidhjet bilaterale. Sot do të takohemi edhe me presidenten edhe me kryeministrin dhe do të shikojmë mundësitë se si t’i zgjerojmë edhe më tutje raportet tona. Komuniteti turk dhe kosovarët në Turqi i shohim si ura lidhëse dhe ne do të takohemi me komunitetin turk. Me zonjën Donika kemi biseduar për zhvillimin e mëtutjeshëm të lidhjeve tona bilaterale dhe diskutuam çfarë mund të bëjmë më tutje. I diskutuam edhe zhvillimet globale dhe rajonale dhe në këtë kontekst vlerësuam ndikimet në Turqi dhe Kosovë të këtyre zhvillimeve. Aktualisht e mbështesim edhe njëherë dua ta përsëris se e mbështesim integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës dhe zhvillimin e mëtejshëm të Kosovës dhe integrimin në organizata ndërkombëtare. Dhe e mbështesim edhe angazhimin në instanca si organizata euroatlantike dhe organizata të tjera.”, tha Cavusoglu.

Më tutje, ai është shprehur se marrëveshja e tregtisë së lirë ka prodhuar rezultate pasi është dyfishuar eksporti turk në Kosovë dhe është shënuar rritje prej 20 përqind e eksportit të Kosovës në Turqi.

Cavusoglu ka kërkuar gjithashtu që të rriten investimet kosovare në Turqi.

“Marrëveshja jonë e tregtisë së lirë ka hyrë në fuqi vitin e kaluar në qershor por ka disa qarqe që kanë udhëhequr kampanja kundër implementimit të kësaj marrëveshjeje. Por kjo marrëveshje ka kontribut të qartë sepse vitin e kaluar është rritur për 53 përqind tregtia mes dy vendeve. Eksporti i Turqisë në Kosovë është dyfishuar, në çerekun e parë të këtij viti është rritur për 20 përqind eksporti i Kosovës në Turqi. Kjo nuk mjafton sepse besojmë që Kosova ka më shumë produkte që mund t’i shesë në Turqi. Ne duam të realizojmë sa më shpejtë komisionet e përbashkëta ekonomike dhe për këtë do t’i mbledhim forumet biznesore për këtë. Një dimension tjetër i ekuilibrit është që të rriten investimet e Kosovës në Turqi sepse në Kosovë ekzistojnë investime turke që kanë krijuar rreth 10 mijë vende të punës dhe në këtë formë edhe kanë shtuar eksportin e Kosovës për në vende të treta. Ne duam të sigurojmë mundësitë që edhe firmat kosovare të investojnë edhe më tutje në Turqi. Dua t’i inkurajojmë biznesmenët tanë ta bëjnë këtë edhe më shumë. Një firmë e kafesë ka investuar në Turqi dhe më erdhi mirë.”, tha Cavusoglu.

Tutje, ai ka bërë të ditur se Turqia është e gatshme për një investim në fushën e energjisë së ripërtëritshme ku ka thënë se do të kryhet për 1 vit.

“Në fushën e energjetikës duhet të bëhen edhe më shumë punë, me rritjen e çmimit të energjisë, tashmë është si temë kryesore dhe në këtë fushë, kompanitë tona, posaçërisht në energjinë e ripërtëritshme, solare dhe të erës janë të gatshme të investojnë dhe nuk duan garancë të blerjes. Financimin do ta sigurojnë vet dhe për 1 vit do ta kryejnë investimin. Për këtë ka interesim të firmave të fuqishme, në mënyrë që Kosova të eksporojë rrymë.”, tha ai.

Cavusoglu sot do të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe me presidenten Vjosa Osmani-Sadriu.