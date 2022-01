Cavani vendos përfundimisht për të ardhmen, e konfirmon Rangnick

Qendërsulmuesi ishte i lidhur me largimin nga United për t’iu bashkuar Barcelonës në afatin dimëror, transmeton lajmi.net.

Mirëpo, Rangnick ka konfirmuar se Cavani nuk do largohet nga Man United këtë afat të janarit.

“Cavani sigurisht që nuk do largohet në janar. Kemi biseduar me Edin dhe e di që nuk e lejoi të largohet, neve na nevojitet Edi. Është i mrekullueshëm”.

“I thashë që nga dita e parë, se për mua është lojtar shumë i rëndësishëm. Do qëndrojë”, deklaroi ai.

Rangnick: “Cavani will definitely NOT leave in January. We spoke about Edi and he knows that I will definitely not let him go — we will definitely need Edi. He’s amazing” 🔴 #MUFC

“I told him from the very first day, for me he is a highly important player. He’s staying”. #Cavani pic.twitter.com/9fE5KzDeIA

