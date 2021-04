Cavani është i gatshëm të rinovojë kontratën me Man Utd

Sulmuesi i Manchester United, Edinson Cavani është i gatshëm të diskutojë me klubin, për rinovimin e kontratës, transmeton lajmi.net.

Sipas gazetarit italian, Fabrizio Romano, Cavani është i hapur për bisedime. Në anën tjetër, edhe meanxheri Ole Gunnar Solskjaer ka shprehur gatishmërinë për qëndrimin e uruguajanit në Old Trafford.

Por, sipas Romanos, asgjë ende nuk është nënshrkuar, edhe pse Cavani pritet ta pranojë propozimin e ri të Manchester United./Lajmi.net/

