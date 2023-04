Castellanos “shpërthen” kundër Real Madridit, shënon golin e katërt

S’kanë të ndalur golat në ndeshjen Girona – Real Madrid. Tani është realizuar edhe i pesti.

Girona e ka trefishuar avantazhin 4:1 kundër Real Madridit, shkruan lajmi.net.

Sulmuesi Castellanos ka realizuar edhe golin e katërt personal kundër Los Blancos.

Castellanos golin e katërt e ka shënuar në minutën e 62-të.

Sfida mes Gironas dhe Real Madridit është në kuadër të javës së 31-të në La Liga.

VIDEO

Girona is putting on a clinic on Real Madrid and deepens the wound with the 4th goal!#GironaRealMadrid #ريال_مدريد pic.twitter.com/6tCvh1vo0N

— AlAudhli العوذلي (@AAudhli) April 25, 2023