Casemiro i befasuar me Rashford: Çfarë lojtari spektakolar

Casemiro ka pranuar se ka qenë me të vërtetë i befasuar nga Marcus Rashford që kur iu bashkua Manchester United në afatin kalimtar të verës.

Rashford ka shënuar në tre ndeshje radhazi që nga rifillimi i sezonit pas Kupës së Botës 2022, duke ndihmuar United të përparojë në Kupën e Ligës dhe të ngjitet në vendin e katërt në Premier Ligë.

Ai është golashënuesi më i mirë i klubit deri më tani këtë sezon me 11 gola nga 22 paraqitje, dhe është rikthyer nga një sezon i dobët 2021-22 për të provuar veten si një lojtar kyç në skuadrën e Erik ten Hag. Pesë herë fituesi i Ligës së Kampionëve Casemiro, i cili u transferua te United nga Real Madrid gushtin e kaluar, ka lavdëruar përkushtimin e Rashford dhe madje ka pohuar se ai mund të bëhet një nga pesë lojtarët më të mirë në botë nëse ruan formën e tij të fundit.

Duke folur për ‘ESPN Brasil’, Casemiro tha: “Unë do të jem shumë i sinqertë me ju. Unë u befasova me lojtarin që është Rashford. Sipas mendimit tim, veçanërisht duke e njohur lojtarin jashtë fushës, mund t’ju them se nëse ai po bën mirë , ai mund të jetë një nga pesë lojtarët më të mirë në botë.

“Ai ka një mënyrë të jashtëzakonshme për të goditur topin, ai ka forcë, është i shpejtë, luan shumë i zgjuar. Ai ishte një nga lojtarët që më befasoi vërtet. Sigurisht, kur luan në një ligë tjetër, tashmë e njeh lojtarin. por kur je çdo ditë në të njëjtin klub”.

Mesfushori i United shtoi: “Çfarë lojtari spektakolar. Po kënaqem shumë duke luajtur me të. Ai na jep shumë energji. Jam i kënaqur që luaj me të. Dhe jam i sigurt nëse ai do të qëndrojë kështu, me kushtet që ka, ai mund të jetë lehtësisht një top-pesë lojtar sepse është i jashtëzakonshëm”./Lajmi.net/