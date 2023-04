Carragherit nuk i pëlqen gjesti i Granit Xhakës: Nuk e kuptoj pse e bëri këtë Pjesa e parë mes Liverpoolit dhe Arsenalit u mbyll me rezultatin 1 me 2 në të mirë të mysafirëve, në ndeshjen e vlefshme për raundin e 30-të në Premier League. Mesfushori shqiptar, Granit Xhaka pati një moment nervozizmi me kundërshtarin e tij, Aleksander Trent-Arnold, ku dy lojtarët u ndëshkuan me karton të verdhë, shkruan Lajmi.net…