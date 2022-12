Carragher i pamëshirshëm: Karriera e Ronaldos përfundon me Piers Morgan, ndërsa Messi fitoi Kupën e Botës Cristiano Ronaldo ka nënshkruar një marrëveshje dyvjeçare me skuadrën e Arabisë Saudite Al Nassr. Ish-lojtari i Liverpool, Jamie Carragher krahasoi fundin e Cristiano Ronaldos me karrierën e tij me atë të Lionel Messit, duke theksuar dallimet e mëdha në mënyrën se si dy të mëdhenjtë po shkojnë drejt fundit të futbollit aktiv. Ronaldo i është…