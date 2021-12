Klopp i riktheu ditët e lavdisë skuadrës së kuqe të Merseyside duke fituar Ligën e Kampionëve dhe Premier Ligën në sezone të njëpasnjëshme, duke i dhënë fund pritjes së tyre 30-vjeçare për një titull të ligës në proces.

Megjithatë, ish-mbrojtësi i Liverpool-it, Carragher beson se ish-klubi i tij mund të kishte shtuar më shumë trofe në sezonet e fundit duke pasur parasysh cilësinë e lojës së tyre.

“Ekipi i tij nuk ka fituar mjaftueshëm”, tha ai në rubrikën e tij për ‘The Telegraph’.

“Jashtë kontekstit, kjo tingëllon jashtëzakonisht e padrejtë. Një mënyrë më e mirë për ta thënë është se ata nuk kanë fituar aq sa kanë merituar paraqitjet e tyre.

“Për ta thënë thjesht, Liverpool duhet të bëhet më shumë si Chelsea.

“Ajo që ata kanë bërë kaq mirë gjatë epokës së Roman Abramovich është që të bëhen koleksionistë serialë të trofeve. Kjo është një fushë ku Liverpool mund dhe duhet të përmirësohet”.

Suksesi i fundit i Liverpoolit në Kupën FA erdhi në vitin 2006, ndërsa ata fituan në Kupën e Ligës gjashtë vjet më vonë.

Reds arritën në finalen e Kupës së Ligës në 2016 nën drejtimin e Klopp, vetëm për t’u mposhtur 3-1 me penallti nga Manchester City pasi luajtën një barazim 1-1 në Wembley.

Chelsea, ndërkohë, ka fituar tre herë Premier Ligën, pesë herë Kupën FA, dy herë Kupën e Ligës, dy herë Ligën e Kampionëve dhe dy herë Ligën e Evropës që nga fitorja e fundit e Liverpoolit në Kupën FA.

Skuadra e Klopp arriti në katërshen e fundit të Kupës Carabao pasi mundi Leicesterin me penallti javën e kaluar dhe u përball në short me Arsenalin gjysmëfinale, ndërsa Kupa FA rifillon fundjavën e ardhshme.

Liverpool mirëpret Shrewsbury të ligës së parë në Anfield në raundin e tretë të dielën, më 9 janar.

Klopp ka qenë gjithmonë i zëshëm për mirëqenien e lojtarëve gjatë kohës së tij në Anfield dhe që nga mbërritja në 2015 ka ndërruar kryesisht ekipin e tij në garat e kupave vendase si një mënyrë për t’u marrë me kërkesat e kalendarit të futbollit.

Trajneri i Reds do të përballet me një tjetër veprim balancues muajin e ardhshëm pasi ai do të jetë pa yjet Mohamed Salah, Sadio Mane dhe Naby Keita me treshen që po përgatitet për të luajtur në Kupën e Kombeve të Afrikës. /Lajmi.net/