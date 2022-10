Carragher e krahason Haaland me Henry, thotë se do t’i bëjë kundërshtaret të frikësohen nga turpërimi Jamie Carragher nuk ka kursyer lëvdatat për sulmuesin e Manchester City, Erling Haaland. Haaland riktheu gjithë vëmendjen tek emri i tij, pasi i shënoi tri gola Manchester United, në atë që ishte het triku i tij i tretë radhazi në ‘Etihad’. Sipas Jamie Carragher, Haaland do të arrijë atë pikë ku mbrojtësit do të frikësohen…