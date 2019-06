Reperja po përballet me 14 akuza.

Mësohet se Cardi B 8 muaj pas u arrestimit për sulm ndaj dy striptisteve, po përballet sërish me drejtësinë, por këtë herë për 14 akuza të ndryshme, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

Pjesë e akuzave janë dhunë ndaj disa individëve, ofendim, përfitim nga fonde, mashtrim, zhvatje dhe bashkëpunim në vepra kriminale.

Shumë shpejt, Cardi B do përballet me një juri, e cila do marrë vendimin. Herën e fundit që ajo u arrestua pagoi një shumë të madhe parash për tu liruar nga akuzat. /Lajmi.net/