Carabao Cup – Konfirmohet data dhe ora për derbin mes Man City – Liverpool Shorti i raundit të katërt i Carabao Cup ka prodhuar disa përballje tejet interesante, ku njëra nga to do të jetë edhe derbi mes Manchester Cityt dhe Liverpoolit. Liverpooli tani e di se kur do t’i rikthehet aksionit pas pushimit të Kupës së Botës, pasi që është konfirmuar data dhe ora për ndeshjen kundër Manchester…