View this post on Instagram

#TIMECAPSULE update : Une me ekipin po punojme fort qe tju dhurojme nje super show, po tejkalohen pritshmerite e secilit prej nesh me gjithe kete energji pozitive dhe padyshim kjo osht dicka qe se keni pa ma heret ne Trojet tona. A jeni gati ? — 19.09.19 •