Capital T merr mbështetje nga Erion Veliaj për koncertin “Time Capsule”

Capital T ka marrë mbështetjen e Erion Veliajt për koncertin që do ta mbajë në Tiranë.

Capital T ka filluar numërimin deri në koncertin që do ta mbajë në Tiranë, shkruan lajmi.net.

Së fundi, reperi është pritur në takim nga kryebashkiaku u Tiranës, Erion Veliaj, i cili i ofroi mbështetje për koncertin recital.

“Miremengjes nga Bashkia e Tiranes, faleminderit Kryetar @erionveliaj per suportin e madh ne projektin tone TIME CAPSULE i cili do te ndodh pas disa ditesh ne sheshin Nene Tereza. Shihemi me 19.09.19″, ka shkruar Capital T.

Për ndryshe, reperi mbrëmë ishte i pranishëm në stadiumin St Mary’s, ku shikoi nga afër ndeshjen Kosovë-Angli. /Lajmi.net/